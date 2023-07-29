Меган Фокс раскритиковали за просьбу помочь ее подруге

Актриса Меган Фокс попросила своих подписчиков о финансовой помощи ее подруге, за что была раскритикована. В своих социальных сетях Фокс ответила на критику.

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В соцсетях Меган Фокс выложила пост, в котором обратилась к своим подписчика с просьбой пожертвовать деньги через платформу GoFundMe ее подруге и мастеру по маникюру Бритни Бойс. У Бойс болел отец, и она нуждалась в 80 тысячах долларах на его лечение.

Подписчики Меган не оценили просьбу актрисы. По их мнению, знаменитости не стоило обращаться к обычным людям за материальной поддержкой, когда она сама могла оказаться ее подруге.

Меган не оставила чужие возмущения без ответа. Фокс подчеркнула, что Бритни не хочет просить деньги у своих знаменитых клиентов, ведь это может изменить их рабочие отношения и доставить всем дискомфорт.

"Я выполнила ее просьбу. Все, что ей нужно от меня лично, она попросит, и я сделаю это в частном порядке. Вы точно не можете обвинить меня в скупости или отсутствии щедрости", — подчеркнула Меган в соцсетях.