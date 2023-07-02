Семенович раскритиковали в Сети за снимок в купальнике

Анна Семенович опубликовала в своих социальных сетях новые фотографии – на снимке певица стоит в полный рост, а из одежды на ней один лишь купальник.

Пользователей Сети смутил не тот факт, что звезда в бикини, а ее подпись к снимку – в посте Семенович призывает женщин любить себя такими, какие они есть вне зависимости от веса. Певица также подчеркнула, что состояние женщины не зависит от ее килограммов или количества филлеров, а самой ей тоже часто приходится то скидывать, то вновь набирать вес.

Соцсети

Поклонники не смогли пройти мимо этих утверждений и принялись критиковать артистку, отмечая, что в таком случае ее увлечение фотошопом неуместно, так же, как и многочисленные филлеры на лице.

В комментариях посоветовали Анне Семенович для начала самой полюбить себя, а потом уже раздавать подобные советы – на своем примере.