$90.98+0.9699.96-0.26

Юлия Ковальчук показала фигуру спустя месяц после родов

Всего несколько недель назад сорокалетняя певица Юлия Ковальчук стала мамой во второй раз. Ковальчук во второй раз подарила своему супругу Алексею Чумакову дочку.

Юлия Ковальчук показала фигуру спустя месяц после родов
© РИА Новости

Звезда признавалась своим подписчикам, что за время беременности набрала 14 кг, однако в ее планах было быстро расправиться с лишним весом после рождения малышки. Так оно и получается, Юлия уже, как рассказала она в своих соцсетях, скинула 10,5 кг. В подтверждение артистка опубликовала фотографию в нижнем белье.

Соцсети

«Слушаю тело, а тело слушается меня. Восстанавливаюсь, пока без занятий. Потихоньку двигаюсь к намеченной цели», — написала в посте Ковальчук.

Стало известно имя новорожденной дочери Юлии Ковальчук и Алексея Чумакова

Что неудивительно, в комментариях множество хвалебных слов и восхищений фигурой звезды после вторых родов.

Ранее "Рамблер" писал, что Ковальчук рассказывала о своей второй беременности.

Главное на «Женском»
Больше новостей
Рамблер: главные новости