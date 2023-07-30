Юлия Ковальчук показала фигуру спустя месяц после родов

Всего несколько недель назад сорокалетняя певица Юлия Ковальчук стала мамой во второй раз. Ковальчук во второй раз подарила своему супругу Алексею Чумакову дочку.

Звезда признавалась своим подписчикам, что за время беременности набрала 14 кг, однако в ее планах было быстро расправиться с лишним весом после рождения малышки. Так оно и получается, Юлия уже, как рассказала она в своих соцсетях, скинула 10,5 кг. В подтверждение артистка опубликовала фотографию в нижнем белье.