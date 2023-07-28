Исполнительница в социальной сети отметила, что ожидание ребенка в 34 года и в 40 лет очень сильно различаются.

Ковальчук призналась, что организм некоторые моменты в беременность переносит уже сложнее. При этом певица отметила, что поправилась во второй раз всего на один килограмм больше, чем в первую беременность: с первой дочкой Юлия набрала 13 килограммов. Со второй — 14.

Но с неведомыми до сих пор неприятными ощущениями во время второй беременности Ковальчук все же пришлось столкнуться. Певица рассказала, что на седьмом месяце у нее воспалился седалищный нерв.

Это ад, скажу я вам, невозможно повернуться и пошевелиться, — призналась Ковальчук подписчикам.

Певица отметила, что такое состояние, по прогнозам врачей, могло продлиться до самых родов. Но Юлия не желала так долго терпеть ужасную боль. Она начала делать специальную зарядку и растяжку и добилась результата: уже через две недели боли отступили, а тело пришло в норму.