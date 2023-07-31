"У нас хорошие отношения, которых нет": Галустян – об общении с Харламовым

"У нас хорошие отношения, которых нет": Михаил Галустян рассказал, почему не общается с Гариком Харламовым
На сегодняшний день комики Михаил Галустян и Гарик Харламов практически не общаются. Об этом "Супер Жорик" рассказал в интервью Надежде Стрелец.
По словам ведущего "Звезды в Африке", у него нет желания проводить время с бывшим коллегой. То же самое можно сказать и про Харламова.
"Мне не хочется проводить время с теми, кто не хочет проводить время со мной. Это нормально, так бывает. Я не хочу навязываться ему, у него своя жизнь. Я с пониманием отношусь к этому", – высказался на этот счет шоумен.
Ранее Павел Воля рассказал о жизни с Михаилом Галустяном в одной квартире на 100 долларов.
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