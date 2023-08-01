Звезды, которые отказались от роскошной жизни

Не все знаменитости покупают исключительно дорогую брендовую одежду, отдыхают на роскошных виллах и обедают в лучших ресторанах. Некоторые предпочитают жить скромно и не демонстрировать свое богатство.

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Подробнее о звездах, которые не в восторге от роскоши, — в материале "Рамблера".

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Киану Ривз

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Киану Ривз по праву считается одним из самых скромных людей в Голливуде. Первые девять лет своей звездной карьеры Киану предпочитал жить в съемных домах и гостиницах, а затем — в маленькой квартире. Вместо роскошных автомобилей актер выбирает метро, а походы в ресторане он часто заменяет обычными посиделками на скамейке с бутербродами. Киану может носить одну и ту же одежду годами, не стесняясь этого.

Богатство уже давно не волнует звезду "Матрицы" и "Джона Уика". По его мнению, заработанных денег ему хватит на всю жизнь. Кроме того, Киану не ходит на шумные вечеринки и не устраивает громкие праздники. Например, один из своих последних дней рождений он скромно отпраздновал с сестрой. При этом актер часто жертвует большие суммы нуждающимся.

Дженнифер Лоуренс

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Дженнифер родилась в самой обычной семье. Ее отец был работником строительной фирмы, а мать — сотрудницей в детском лагере. Жили они не слишком богато и постоянно экономили на многих вещах. К этому привыкла и сама Дженнифер, поэтому даже сейчас, став популярной актрисой и лауреатом кинопремии "Оскар", она не растрачивает деньги попусту.

Лоуренс довольно часто закупается по акциям, ходит на распродажи и собирает купоны. И даже если на красную дорожку актриса надевает красивое брендовое платье, то в обычной жизни носит одежду из самых простых масс-маркетов.

Рассел Кроу

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Рассел Кроу не может жить в Лос-Анджелесе. Ему кажется, словно он ночует у себя на работе. Именно поэтому он решил переехать на ферму в Австралию, чтобы просыпаться с восходом солнца и гулять на природе. На ранчо, в отличие от красной дорожки, актеру не нужно беспокоиться о внешнем виде и дорогих нарядах. Кроме того, уже давно Кроу не ездит на дорогих машинах, ведь у актера есть старенький джип, который он просто обожает.

Сара Джессика Паркер

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Сара росла в семье, где было восемь детей. Им всем уделяли достаточно много внимания, однако приходилось экономить. Даже разбогатев, Сара Джессика Паркер не стала жить припеваючи. На самом деле звезда очень боится, что однажды у нее снова будут проблемы с финансами. Периодически Сара носит одежду из секонд-хендов, а своим детям дает донашивать одежду за старшими. К примеру, ее сын носит вещи, которые достались ему от кузенов.