Виктория Боня призналась, что планирует еще одну пластику

Российская телеведущая и блогерша Виктория Боня раскрыла подробности своей новой пластической операции. Об этом она рассказала в своих соцсетях.

© Соцсети

43-летняя экс-звезда "Дома-2" рассказала, что уже через 20 дней отправится в США, чтобы сделать операцию по коррекции формы глаз у квалифицированного хирурга.

Боня заявила, что сделает себе операцию "лисьи глазки", которая, как известно, вытягивает разрез глаз в стиле Беллы Хадид.

Ведущая также прокомментировала скандал со звездным хирургом Тимуром Хайдаровым и заявила, что делать пластические операции стоит только у профессионалов с соответствующим опытом и образованием. В пример она привела своего американского хирурга, который до этого годами работал в травматологии и даже "шил сердца".

При этом, Боня отметила, что нет хирургов, которые очень хорошо делают любые операции, потому что действительно достойный специалист силен в конкретной области, он не может уметь делать все.