Джордж Клуни снова женился

Джордж и Амаль Клуни снова связали себя узами брака в Италии. Об этом сообщает издание Nowtolove со ссылкой на инсайдера.

Звезды провели повторную свадебную церемонию в Венеции, где снова обменялись клятвами. Мероприятие проходило в отеле Grand Tremezzo.

Источник из окружения пары рассказал, что год назад супруги пережили сложный кризис в отношениях, поэтому вновь решили обменяться клятвами спустя девять лет после первой свадьбы. Причиной разногласий стали сложные графики знаменитостей, они редко виделись. Однако пара сумела преодолеть все недопонимания, поэтому решила вновь скрепить свои отношения свадебными клятвами.

Джордж и Амаль Клуни начали встречаться в 2013 году, спустя год они сыграли свадьбу в Венеции. В 2017 году у них родились близнецы, которых назвали Элла и Александр. Супругов познакомил общий друг, который пригласил Амаль отдохнуть на озере Комо.