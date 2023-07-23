Боня заявила о предстоящей свадьбе

Виктория Боня, бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», телеведущая и блогер, сделала удивительное заявление о своих свадебных планах. Она поделилась этой новостью в своем личном блоге, уведомив своих поклонников в соцсетях о готовности вступить в брак.

По словам звезды, она планирует свадебное торжество «обязательно в этом году». Виктория добавила, что уже убедилась в своей решимости и теперь готова «за мужчину и быть рядом с мужским плечом». Однако, она не раскрыла имени своего будущего супруга.

В конце июня Боня намекнула на новый роман, опубликовав фотографию с загадочным мужчиной, чье лицо было скрыто. Телеведущая лишь упомянула, что познакомилась с ним в Москве.