Сын Сосо Павлиашвили рассказал об отношениях с отцом

Сын Сосо Павлиашвили Леван рассказал о своем детстве и об отношениях с отцом. Об этом сообщает "Телепрограмма".

Левану задали вопрос о том, насколько тяжело расти в творческой династии. В таких семьях детей часто сравнивают со своими родителями.

Сын Сосо рассказал, что отец всегда был гордостью семьи. Он вспомнил, как на заре его карьеры в доме собирались люди, которые смотрели концерты отца по телевизору.

Сам Леван отметил, что в детстве любил выходить с отцом на сцен и чувствовал энергетику от поклонников. Без сравнений не обошлось, но артист отметил, что ему было приятно.

"Часто говорят, что я копия папы", — заявил он.

Он также добавил, что на протяжении всей жизни чувствовал поддержку своего отца, его "крепкое плечо". Сейчас Леван сам хочет завести семью и говорит, что детям очень повезет родиться в этой династии.