Совет звезды: как Синди Кроуфорд удается безупречно выглядеть в 57 лет

Синди Кроуфорд – легендарная американская супермодель, пик славы которой пришелся на 1990-е годы. В феврале звезде исполнилось 57 лет, однако в это крайне сложно поверить.

© Соцсети

Топ-модель и мать двоих детей по сей день выглядит безупречно, а многие поклонники отмечают, что возраст даже придал Кроуфорд шарма.

Видео дня

Безусловно, Синди, как и большинство моделей, годами придерживается своих ритуалов красоты, которые позволяют ей сохранять молодость даже на шестом десятке. Что любопытно, многие из этих ритуалов доступны для любой женщины. Подробнее о бьюти-хитростях Синди Кроуфорд – в материале "Рамблера".

Упражнения для шеи

С возрастом многие женщины теряют привычную форму лица. Чтобы избежать этого, по словам Кроуфорд, важно как можно раньше включить в свою спортивную рутину упражнения для шеи. Эти упражнения помогут держать мышцы в тонусе и поспособствует сохранению красивого овала лица.

Соцсети

Лягте на спину и направьте подбородок вверх. Немного приподнимите голову и начинайте прижимать подбородок к груди. Затем верните голову в первоначальное положение, но не опускайте голову на пол – важно держать ее на весу. Кроуфорд ежедневно выполняет три подхода по 10 повторений.

Главное средство для кожи лица

В интервью Кроуфорд неоднократно говорила о том, что не выходит на улицу без SPF-крема на лице. Прежде всего данная мера является профилактикой рака кожи. Однако это не единственная причина, по которой SPF должен быть в арсенале каждого человека. Солнцезащитный крем препятствует фотостарению. Если игнорировать данное средство, кожа будет быстрее терять влагу, а морщины и пигментные пятна появятся в разы быстрее.

Спорт

Соцсети

Топ-модель уделяет кардио-тренировкам не менее трех часов в неделю. Больше всего Кроуфорд любит прыжки на батуте, бег, занятия с эллипсом и быструю ходьбу на свежем воздухе. После кардио звезда предпочитает выполнять простые упражнения, известные ей еще со школьных времен: выпады, приседания и отжимания.

Контакт с собой

Соцсети

По словам Кроуфорд, поддерживать хорошее психологическое состояние ей позволяет контакт с собой. Звезда не давит на себя и старается прислушиваться к своей интуиции, когда речь идет о здоровом образе жизни: