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Виктория Боня вмешалась в конфликт хирурга Тимура Хайдарова со звездными клиентками

Российская телеведущая и модель Виктория Боня вмешалась в конфликт хирурга Тимура Хайдарова с певицами Славой и Любовью Успенской. Звезда на стороне пострадавших от хирургических вмешательств артисток, сообщает издание "7Дней".

Виктория также опровергла слухи, согласно которым она якобы сама обращалась к услугам Хайдарова за преображениями во внешности.

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"Этот человек писал у меня в комментариях, в моих постах, что типа чуть ли не он делал мне какие-то операции. Этот человек никогда в жизни ко мне не прикасался", – высказалась на этот счет Боня.

Она сообщила, что ее знакомый хирург Вардан Хачатрян готов бесплатно исправить последствия некачественной работы Хайдарова и помочь тем девушкам, у которых не хватает финансов для решения проблемы.

Ранее хирург Успенской раскрыл подробности об осложнениях после пластики у Хайдарова.

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