Виктория Боня вмешалась в конфликт хирурга Тимура Хайдарова со звездными клиентками
Российская телеведущая и модель Виктория Боня вмешалась в конфликт хирурга Тимура Хайдарова с певицами Славой и Любовью Успенской. Звезда на стороне пострадавших от хирургических вмешательств артисток, сообщает издание "7Дней".
Виктория также опровергла слухи, согласно которым она якобы сама обращалась к услугам Хайдарова за преображениями во внешности.
"Этот человек писал у меня в комментариях, в моих постах, что типа чуть ли не он делал мне какие-то операции. Этот человек никогда в жизни ко мне не прикасался", – высказалась на этот счет Боня.
Она сообщила, что ее знакомый хирург Вардан Хачатрян готов бесплатно исправить последствия некачественной работы Хайдарова и помочь тем девушкам, у которых не хватает финансов для решения проблемы.
Ранее хирург Успенской раскрыл подробности об осложнениях после пластики у Хайдарова.