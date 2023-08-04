Наталья Гулькина рассказала о травме лица

Экс-солистка группы "Мираж" Наталья Гулькина рассказала, как однажды получила серьезную травму лица. Это произошло перед ее 45-летием. Об этом она сообщила в интервью, опубликованному на YouTube-канале "Алена, блин!".

Певица поехала на горнолыжный курорт в Подмосковье на выходные, где сняла дом с компанией друзей. По словам звезды, она хотела просто отдохнуть.

Еще до того, как компания начала жарить шашлыки и выпивать, Гулькина предложила покататься на тюбингах. Однако звезда вылетела за пределы горки и получила серьезные травмы лица.

Она рассказала, что тюбинг упал с большой высоты девятиэтажного дома. Нога человека, который катался со звездой, ударила ей в челюсть. Из-за этого у Гулькиной не осталось зубов, что стало причиной шрама и перекоса.

"Надобыло напиться, наверное, ничего бы не произошло", — отметила звезда.

Она также пожаловалась на то, что продюсер группы "Мираж", где она тогда состояла, не пришел ее навестить в больнице.