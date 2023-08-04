Совет звезды: как поддерживает красоту 53-летняя Ума Турман

В апреле американская актриса Ума Турман отметила 53-летие. Однако, глядя на фото звезды, можно смело сказать, что она выглядит как минимум на 10 лет моложе.

Злопыхатели убеждены, что секрет красоты Турман кроется в регулярных походах к косметологу. Но сама актриса уверяет: косметологические процедуры – не обеспечат красоту на шестом десятке, если они не подкреплены самостоятельным уходом.

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Подробнее о том, как звезда следит за собой и по сей день остается сногсшибательной – в материале "Рамблера".

Сон и увлажнение

По долгу профессии в путешествиях Турман проводит довольно много времени. Но куда бы звезда ни отправилась, она всегда берет с собой любимый увлажняющий крем и... подушку!

"Это очень удобно — сразу чувствуешь себя как дома. Но у этой привычки есть один минус — у меня уже почти не осталось наволочек: все растеряла по самолетам!", – признавалась артистка в интервью.

Натуральная косметика

Ума Турман – фанат натуральной косметики. Звезда не раз говорила о том, что при выборе средств для макияжа всегда обращает внимание на состав. "Чем меньше химии, тем лучше", – девиз актрисы. В косметичке Турман всегда можно найти минеральную пудру.

Защита от солнца

С юности бьюти-рутина Турман не обходится без SPF-крема. Солнцезащитные средства препятствуют фотостарению кожи, а также защищают от меланомы. Ума наносит SPF даже в пасмурную погоду, ведь ультрафиолетовые лучи активны не только, когда солнце находится в зените.

Алкоголю – нет

Один из главных секретов голливудской актрисы – отсутствие алкоголя в рационе. Турман осознанно отказалась от спиртного, чтобы лучше чувствовать себя и быть в хорошей форме. Лишь в редких случаях артистка может позволить себе бокал шампанского, но в остальное время она предпочитает чистую питьевую воду и полезные альтернативы.

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