Елена Борщева рассказала о ссорах с мужем

Комик Елена Борщева рассказала о том, как часто ссорится со своим супругом Валерием Юшкевичем. Об этом сообщает "Леди Мейл.ру".

Звезда отметила, что с мужем ссоры происходят регулярно, практически через день. Чаще всего это бывает по бытовым вопросам. Однако они относятся ко всему с юмором, поэтому серьезных конфликтов в семье не бывает.

Также Борщева вспомнила первую ссору, которая произошла в начале отношений. Тогда она и Юшкевич серьезно поругались и не разговаривали несколько дней. Ситуацию она решила разрядить тоже с помощью шутки.

"И я поняла, что это не мой вариант находиться рядом с человеком и не общаться с ним", — заключила юмористка.

Елена Борщева и Валерий Юшкевич познакомились в 2004 году, спустя год они поженились. Пара воспитывает двух дочерей Уму и Марту.