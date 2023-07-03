Семья Михаила Круга поссорилась из-за особняка за 60 миллионов

Сестра Михаила Круга Ольга Медведева и его сын Дмитрий Воробьев поссорились из-за особняка за 60 миллионов рублей, который певец оставил им в наследство. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

Близким артиста достался трехэтажный коттедж площадью 350 квадратных метров. В доме Михаила Круга есть четыре спальни, пять санузлов, гараж, бассейн, сауна, мансарда с бильярдом, бар и зимний сад с водопадами.

По словам сына певца, он выставил на продажу свою половину дома за 30 миллионов рублей, а сестра отца не согласилась с его решением. Ольга Медведева хочет сдавать дом посуточно в аренду и приводить в него людей на экскурсии.

"Мне это дело не нравится. Она хотела выкупить у меня дом очень дешево", — заявил Дмитрий Воробьев.