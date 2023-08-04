Лиза Арзамасова исправила нос

Актриса Лиза Арзамасова рассказала своим подписчикам в соцсетях о том, что сделала пластическую операцию. Причем на нее она решилась не сразу, и так продолжала бы откладывать, если бы не один случай.

Лиза Арзамасова вспомнила, как сломала нос во время съемок в ледовом шоу. Но тогда не было времени на то, чтобы заниматься этим вопросом. Нужно было продолжать съемки. Нос сросся, но не совсем правильно, и актриса планировала обратиться к врачу, чтобы исправить дефекты.

И здесь опять же помог случай.

«Решился вопрос на одном из спектаклей, где партнер по сцене открыл мне дверь прямо… в нос. В зале смех, перед глазами — звездочки. На следующий день — в клинику. Ремонтировать, ну и форму деликатно поправили, конечно», — поделилась Лиза.

Актриса также отметила, что просила хирурга исправить нос так, чтобы это было почти не заметно. Поскольку свой нос ее вполне устраивал.