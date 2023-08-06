Алферова вспомнила, как ее воспитывал Абдулов

Ксения Алферова вспомнила, как ее воспитывал Александр Абдулов
Ксения Алферова, дочь Ирины Алферовой от первого брака, вспомнила, как ее воспитывал отчим Александр Абдулов. Об этом сообщают "Аргументы и факты".
Падчерица Абдулова рассказала, что он окружил ее заботой. По одному его взгляду она понимала свою ценность.
"Я всегда видела себя в его глазах", — отметила она.
Алферова также высказалась о том, как ее воспитывала мать. По ее словам, она дала ей воспитание и помогла осознать собственное достоинство. Однако полюбить себя Ксения так и не смогла.
"И моя мама, к сожалению, не умеет любить себя. Хотя это важное качество, которому стоит научиться каждой женщине", — заключила актриса.
Ранее сообщалось, что вдова Абдулова показала подросшую дочь.
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