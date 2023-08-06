Алферова вспомнила, как ее воспитывал Абдулов

Ксения Алферова , дочь Ирины Алферовой от первого брака, вспомнила, как ее воспитывал отчим Александр Абдулов. Об этом сообщают "Аргументы и факты".

Падчерица Абдулова рассказала, что он окружил ее заботой. По одному его взгляду она понимала свою ценность.

"Я всегда видела себя в его глазах", — отметила она.

Алферова также высказалась о том, как ее воспитывала мать. По ее словам, она дала ей воспитание и помогла осознать собственное достоинство. Однако полюбить себя Ксения так и не смогла.