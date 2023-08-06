Актриса Кристина Асмус прокомментировала слухи о беременности
Кристина Асмус призналась, что не беременна. Об этом она сообщила в своих социальных сетях.
Актриса Кристина Асмус опубликовала фото с отдыха в Турции. На нем актриса в белом купальнике окидывает взглядом свой живот. Из-за того, что Кристина поправилась, поклонники могли подумать о ее повторной беременности. Однако актриса решила сразу же пресечь любые слухи, написав, что пока не в положении.
Асмус оставила следующую подпись к новой фотографии:
"Пост про то, какая же сочная грудь у меня становится, когда поправляюсь. И как бы вот так умудриться, чтобы объем везде уходил, а в титечках нет?"
Кроме того, Асмус подчеркнула, чтобы ей не присылали аккаунт пластического хирурга Тимура Хайдарова, который сделал неудачную операцию певице Славе.
Ранее "Рамблер" писал о том, что певица Слава рассказала о минусах пластической операции.