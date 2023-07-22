«Жила в стрессе»: Слава — о минусах пластической операции

Год назад певица Слава решила сделать себе пластическую операцию. Звезда осталась довольна всем, кроме груди. Об этом певица рассказала в своем личном блоге.

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Пластическую операцию певице сделал хирург Тимур Хайдаров, который уже не раз работал с другими звездами. По словам Славы, Хайдарову удалось отлично прооперировать другие части тела, однако грудь оказалась слабым местом специалиста.

Изначально Слава планировала сделать лишь небольшую подтяжку. Однако через месяц после операции неприятно удивилась последствиям. Ей пришлось практически на год отказаться от интимных отношений с мужчинами из-за ассиметричной формы груди и шрамов.

"Я год жила в стрессе. Мне надо было одевать какой-то лифчик или стесняться. Я в зеркало не могла на себя смотреть", — отметила певица.

Поначалу Слава планировала потребовать от клиники компенсацию за причиненный ущерб, но в итоге отказалась от этой затеи. Теперь она переживает, что ее поклонники, вдохновившись, тоже могли воспользоваться услугами Хайдарова.