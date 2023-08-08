Возлюбленный Сандры Буллок умер после продолжительной болезни

5 августа на 58-м году жизни скончался известный фотограф Брайан Рэндалл, который был возлюбленным голливудской звезды Сандры Буллок. Об этом сообщает издание People.

Согласно данным издания, в течение последних трех лет он боролся с амиотрофическим склерозом – редким заболеванием, поражающим центральную нервную систему. Семья фотографа подтвердила его уход, выразив глубокую благодарность медицинским специалистам, которые вместе с ними сражались с тяжелой болезнью.

Знакомство пары состоялось в 2015 году, и после этого они начали свои отношения. Несмотря на то, что их любовь была крепкой, Сандра Буллок и Брайан Рэндалл не спешили заключать брак, считая, что главное – это быть верными партнерами и заботливыми родителями, а не формальное оформление отношений.

Сандра Буллок назвала Брайана Рэндалла "любовью всей своей жизни" в одном из своих интервью. Вместе у них не было собственных детей, но двух приемных детей актрисы Брайан воспитывал как своих собственных, также у него есть взрослая дочь от предыдущих отношений.