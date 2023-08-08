Актриса Натали Портман на пороге новой жизненной главы. Она готовится к завершению 11-летнего супружества с мужем Бенжаменом Мильпье. Об этом информирует публикация Hollywood Life.

Колебаясь между перспективами, 42-летняя звезда и ее супруг, известный хореограф, встали перед глубокими несогласиями. Страсти разгорелись после обнаружения романа Мильпье с третьей стороной. Попытки восстановить былую гармонию, которую они предприняли, так и не сумели разрешить их конфликты. Однако на данный момент ни Натали, ни Бенжамен не выступили с официальными заявлениями.

Склонная заботиться о личной жизни в уединении, Натали Портман не собирается раскрывать детали текущей ситуации. Поддержка поклонников стала ей настоящим душевным теплом, особенно после того, как папарацци запечатлели момент, когда она вытирала слезы в парке, находясь на прогулке с мужем и детьми.