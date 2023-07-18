Раскрыта причина развода Арианы Гранде с мужем

Американская певица Ариана Гранде и ее супруг, агент по недвижимости Далтон Гомес, готовятся к разводу после двух лет совместной жизни. Об этом сообщает издание TMZ.

Пара приняла решение о разрыве еще в январе, но держала это в тайне и пыталась сохранить свой брак. Недавно они появились на публике без обручальных колец, подтверждая слухи о разлуке.

Разногласия между Арианой и Далтоном стали непреодолимыми в постковидный период. Их образы жизни и графики работы значительно отличались, что привело к недомолвкам. К тому же, в конце 2022 года Ариана отправилась в Англию для съемок в фильме, что дополнительно осложнило их отношения.

Согласно источникам, Далтон начал встречаться с другой девушкой, на что Ариана не возражала. После неудачных попыток примирения, оба супруга подали заявления на развод.