Совет звезды: как 54-летней Дженнифер Энистон удается выглядеть молодо

В свои 54 года звезда легендарного ситкома "Друзья" Дженнифер Энистон по-прежнему выглядит безупречно.

У многих поклонников актрисы складывается впечатление, что за последние 30 лет она совсем не изменилась. Действительно: Энистон по сей день носит ту же стрижку, что и в молодости, ее точеной фигуре могут позавидовать даже юные девушки, а редкие морщины совсем не портят лицо актрисы.

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Безусловно, Дженнифер прилагает огромное количество усилий, чтобы поддерживать красоту даже на шестом десятке. У звезды есть свои секреты, которые помогают ей выглядеть на все 100. Подробнее о них – в материале "Рамблера".

Утренние ритуалы

Утро – время, которое Энистон предпочитает проводить наедине с собой. После пробуждения звезда выполняет медитацию, а затем записывает свои мысли в дневник. Кроме того, утро актрисы начинается с чашки кофе и прогулок со своими собаками. У звезды три питомца: Клайд, Софи и Честерфилд.

Натуральные продукты

В интервью Энистон не раз говорила о том, что еще мать привила ей любовь к здоровой пище. По словам звезды, в детстве вместо сладких хлопьев она ела на завтрак пророщенную пшеницу.

Однако, переехав от родителей, Дженнифер решила кардинально изменить образ жизни и начала налегать на фастфуд. Такой рацион быстро сыграл с актрисой злую шутку, и она вернулась к правильному питанию из качественных натуральных продуктов:

"Я быстро уставала, я стала раздражительной, моя кожа была ужасной, мое тело изменилось, и мне просто не нравилось то, что я чувствовала. Одна поездка к диетологу изменила все".

Отказ от телефона после пробуждения

Еще одним утренним ритуалом Энистон является отказ от телефона в первый час после пробуждения. Этот ритуал позволяет звезде не погружаться моментально в информационный шум и не загружать мозг излишней информацией. Дженнифер советует отказаться не только от скроллинга соцсетей по утрам, но также от проверки мессенджеров и электронной почты. Посвятите утро только себе.

Фильтрация контента

По мнению Энистон, физическое благополучие напрямую зависит от ментального состояния. А последнему нередко вредит контент, который мы потребляем. Актриса советует внимательнее относиться к информации, которая окружает вас ежедневно: