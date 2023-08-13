Совет звезды: секрет молодой кожи от нестареющей Энн Хэтэуэй

40-летняя актриса Энн Хэтэуэй сделала очень успешную карьеру в киноиндустрии, но помимо ее таланта весь мир обсуждает ее уникальную способность — эта красавица будто абсолютно не стареет. "Рамблер" выяснил, что рассказывала звезда о своих бьюти-секретах.

Оказывается, одной из самых важных частей ее распорядка дня является SPF-защита. Энн рассказывала, что мама уже очень давно научила ее ежедневно наносить «солнцезащитный крем с фактором 30».

«Я даже ношу с собой зонт, когда гуляю на солнце, и использую спрей с автозагаром, если мне нужно выглядеть так, как будто я загорала», — сказала она ранее в интервью Sun.

И хотя точный бренд, который она использует, еще не раскрыт, ходят слухи, что она использует La Roche-Posay. Ее давний специалист по уходу за лицом Су-Ман также рассказала Net-a-Porter, что использует тоник и сыворотку от Dr Barbara Sturm.

«Чтобы осветлить и обновить кожу, а также удалить омертвевшие клетки, используйте отшелушивающее средство и нанесите тонер и сыворотку, прежде чем запечатать их увлажняющей тканевой маской», — объяснил Су-Ман, подробно уточнив, что крем для глаз и увлажняющий крем — это следующие шаги.