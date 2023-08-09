Катя Гусева вспомнила подробности романа с Киркоровым

Диджей Катя Гусева вспомнила подробности отношений с Филиппом Киркоровым. Об этом она сообщила в интервью Светлане Баласанян.

С Киркоровым Катя Гусева дружит до сих пор, певец даже приезжал на ее свадьбу. Она отметила, что встретила своего возлюбленного уже после того, как разорвала отношения с поп-королем.

Своих возлюбленных Гусева сравнила и отметила, что с нынешним мужем Михаилом Сазоновым, чувствует себя защищенной. В отношениях с Киркоровым она хотела ему всегда что-то доказать.

Диджей вспомнила свои отношения с артистом. Она заявила, что раньше не представляла без него свою жизнь и была очень привязана к Киркорову. В те времена она считала его идеальным мужчиной, а сейчас видит, как он преобразился и полностью одобряет все, что он делает.

"Не знакома с избранницей Филиппа. Обратила внимание, как блестят его глаза. У него шикарное преображение. Видно, что он счастлив", — заключила звезда.