Отец Киркорова рассказал о разводе

Среди гостей в новом эпизоде передачи "Секрет на миллион" на НТВ присутствовал Бедрос Киркоров , отец поп-короля Филиппа Киркорова . В ходе программы он рассказал не только о своем знаменитом сыне, но и о своей личной жизни. Оказалось, что Бедрос Киркоров готовится к разводу, так как уже долгое время не живет с женой, которая официально является его супругой.

Бедрос Киркоров поделился, что уже более 12 лет назад он расстался со своей женой после рождения внуков. Она осталась в своем городе и заявила, что хочет сосредоточиться на защите диссертации, и со временем исчезла из его жизни. Киркоров приложил все усилия, чтобы сохранить семью, но ситуация не изменилась. Он рассказал о наличии брачного контракта, в котором указано, что все имущество переходит на имя его жены, а у них есть два дома, которые были приобретены средствами, высланными Филиппом. Когда Бедрос Киркоров столкнулся с этой ситуацией, он решил, что Бог должен разрешить ее. Он поделился этим решением с Филиппом, который ответил, что папе решать.