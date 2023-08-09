Совет звезды: как ухаживает за собой 49-летняя Виктория Бэкхем

49-летняя певица, модель, дизайнер и бизнесвумен Виктория Бэкхем относится к той категории звезд, которые не дают себе никаких поблажек, если речь идет о внешнем виде.

С юности звезда активно ухаживает за собой, и сегодня мы можем лицезреть плоды ее труда: несмотря на то, что уже через год Бэкхем разменяет шестой десяток, она по сей день выглядит безупречно.

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И помогают ей в этом не только косметологи и личные тренеры, но также бьюти-секреты, которыми звезда неоднократно делилась в интервью. Подробнее о них – в материале "Рамблера".

Витамины

Чтобы поддерживать здоровье и красоту, Виктория регулярно употребляет витамины и биодобавки. В числе фаворитов звезды: коллаген, рыбий жир, магний, витамин C и цинк. Вдобавок к этому дизайнер также не мыслит жизни без витаминов для здоровья волос и ногтей.

Вводя витамины и БАДы в свой рацион, не забудьте проконсультироваться со специалистом. В противном случае, полезные вещества могут оказать противоположный эффект и навредить здоровью.

Тренировки

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Виктория четыре раза проходила через роды – звезда воспитывает троих сыновей и дочь. Однако, несмотря на это, звезде удалось сохранить свою безупречную фигуру. Во многом благодаря регулярным тренировкам. Утро Бэкхем не обходится без быстрой ходьбы или бега в гору, а после кардиотренировки Виктория предпочитает заниматься с гирями или лентами. Вдобавок к этому бизнесвумен уже много лет занимается танцами.

Питание

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Тренировки работают куда эффективнее вкупе с грамотным питанием – и Виктория знает об этом не понаслышке. В ее рационе много овощей, а также полезных жиров: орехов, рыбы и авокадо. Звезда может позволить себе фрукты, но делает это редко. По признанию Бэкхем, лакомство для нее это пара бакалов вина.

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