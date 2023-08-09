Совет звезды: как ухаживает за собой 49-летняя Виктория Бэкхем
49-летняя певица, модель, дизайнер и бизнесвумен Виктория Бэкхем относится к той категории звезд, которые не дают себе никаких поблажек, если речь идет о внешнем виде.
С юности звезда активно ухаживает за собой, и сегодня мы можем лицезреть плоды ее труда: несмотря на то, что уже через год Бэкхем разменяет шестой десяток, она по сей день выглядит безупречно.
И помогают ей в этом не только косметологи и личные тренеры, но также бьюти-секреты, которыми звезда неоднократно делилась в интервью. Подробнее о них – в материале "Рамблера".
Витамины
Чтобы поддерживать здоровье и красоту, Виктория регулярно употребляет витамины и биодобавки. В числе фаворитов звезды: коллаген, рыбий жир, магний, витамин C и цинк. Вдобавок к этому дизайнер также не мыслит жизни без витаминов для здоровья волос и ногтей.
Вводя витамины и БАДы в свой рацион, не забудьте проконсультироваться со специалистом. В противном случае, полезные вещества могут оказать противоположный эффект и навредить здоровью.
Тренировки
Виктория четыре раза проходила через роды – звезда воспитывает троих сыновей и дочь. Однако, несмотря на это, звезде удалось сохранить свою безупречную фигуру. Во многом благодаря регулярным тренировкам. Утро Бэкхем не обходится без быстрой ходьбы или бега в гору, а после кардиотренировки Виктория предпочитает заниматься с гирями или лентами. Вдобавок к этому бизнесвумен уже много лет занимается танцами.
Питание
Тренировки работают куда эффективнее вкупе с грамотным питанием – и Виктория знает об этом не понаслышке. В ее рационе много овощей, а также полезных жиров: орехов, рыбы и авокадо. Звезда может позволить себе фрукты, но делает это редко. По признанию Бэкхем, лакомство для нее это пара бакалов вина.
Закаливание
По совету своей подруги из группы Spice Girls Джери Холлиуэлл все банные процедуры Виктория завершает ледяным душем. Пытаясь ввести эту привычку в свою жизнь, Бэкхем была в ужасе, но со временем начала получать от нее удовольствие. Обливание холодной водой помогает взбодриться и укрепить организм.