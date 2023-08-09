Ляйсан Утяшева рассказала о проблемах со здоровьем
Телеведущая и гимнастка Ляйсан Утяшева рассказала, что столкнулась с проблемами со здоровьем. Об этом она рассказала в выпуске YouTube-шоу "Дерзкая готовка", опубликованном на ее канале.
Звезда откровенно рассказала, что заподозрила у себя депрессию. У нее не было ни на что сил, она даже не могла заниматься детьми и чувствовала постоянную усталость.
"Я, наверное, выгорела, и не хочу больше работать в принципе. А еще и дети, и это все", — рассказала она о своем состоянии.
Выяснилось, что у телеведущей была анемия. Проверить показатели ей предложила подруга, которая помогла организовать медицинское обследование. После того, как Ляйсан сдала анализы, ей поставили анемию.
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