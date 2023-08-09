Светлана Зейналова призналась, что не может принять возраст

Телеведущая Светлана Зейналова рассказала о том, как работает над принятием своего возраста. Об этом она сообщила изданию StarHit.

Звезда призналась, что делает много усилий над собой для того, чтобы сохранить молодость. Она рассказала, что учитывает каждые 100 граммов в своем весе и каждую морщинку на лице, так как все это появляется вместе с прожитым опытом.

"Сложно принять свой возраст? Мне сложно. Свое лицо, вес, опыт, морщины, усталость, разочарованность, потери… Все здесь, на лице", — отметила Зейналова.

Телеведущая добавила, что привыкла быть жизнерадостной и веселой, то есть молодой. Поэтому ей сложно принять тот факт, что он перешла в статус зрелой дамы и должна вести себя соответствующе. Также она призналась, что ей не удается посмотреть на себя в зеркало и признать, что она себя принимает.

"Самое сложное перестать чудить: скакать, бегать, играть, веселиться. То есть быть молодой"