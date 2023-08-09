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Светлана Зейналова призналась, что не может принять возраст

Телеведущая Светлана Зейналова рассказала о том, как работает над принятием своего возраста. Об этом она сообщила изданию StarHit.

Светлана Зейналова призналась, что не может принять возраст
© РИА Новости

Звезда призналась, что делает много усилий над собой для того, чтобы сохранить молодость. Она рассказала, что учитывает каждые 100 граммов в своем весе и каждую морщинку на лице, так как все это появляется вместе с прожитым опытом.

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"Сложно принять свой возраст? Мне сложно. Свое лицо, вес, опыт, морщины, усталость, разочарованность, потери… Все здесь, на лице", — отметила Зейналова.

Телеведущая добавила, что привыкла быть жизнерадостной и веселой, то есть молодой. Поэтому ей сложно принять тот факт, что он перешла в статус зрелой дамы и должна вести себя соответствующе. Также она призналась, что ей не удается посмотреть на себя в зеркало и признать, что она себя принимает.

"Самое сложное перестать чудить: скакать, бегать, играть, веселиться. То есть быть молодой"

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