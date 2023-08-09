9 августа 2023 года исполнилось бы 60 лет легендарной американской певице Уитни Хьюстон. Она навсегда вошла в историю музыки как обладательница уникального и мощного голоса.

Ее хит "I Will Always Love You" до сих пор остается одной из самых продаваемых песен в истории музыки. За свою карьеру Уитни установила рекорд по количеству наград Grammy для женщины-исполнительницы, получив их 6 раз.

Но Уитни была не только талантливой певицей, но и актрисой, и даже моделью. В 1992 году она снялась в фильме "Телохранитель", который имел оглушительный успех. Также она была первой женщиной афроамериканского происхождения, попавшей на обложку журнала Seventeen.

Когда Уитни было всего 8 лет, она получила серьезную травму, которая чуть не лишила ее прекрасного голоса. Во время игры с братом она порвала небо крючком от железной вешалки. Если бы удар пришёлся буквально на сантиметр ниже, то она бы навсегда потеряла возможность говорить.

К сожалению, успех и слава пагубно сказались на личной жизни певицы. Она ушла из жизни в 2012 году в возрасте 48 лет. Но ее удивительный голос и хиты навсегда останутся в сердцах миллионов фанатов.

Об этом рассказала в своем видео блогер @Olesya.van.