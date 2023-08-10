Певица Алсу появилась на выступлении Леонида Агутина на "Плюс Даче" без обручального кольца. Об этом сообщает портал Woman.ru.

Несколько месяцев назад в сети появились слухи о расставании певицы с супругом Яном Абрамовым. Алсу посещает светские мероприятия без возлюбленного, путешествует в одиночку и никак это не комментирует.

Вот и на этот раз очевидцы приметили безымянный палец без кольца, что послужило почвой для очередных догадок о разводе звездной пары.