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Певица Алсу появилась на публике без обручального кольца

Певица Алсу появилась на выступлении Леонида Агутина на "Плюс Даче" без обручального кольца. Об этом сообщает портал Woman.ru.

Несколько месяцев назад в сети появились слухи о расставании певицы с супругом Яном Абрамовым. Алсу посещает светские мероприятия без возлюбленного, путешествует в одиночку и никак это не комментирует.

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Вот и на этот раз очевидцы приметили безымянный палец без кольца, что послужило почвой для очередных догадок о разводе звездной пары.

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