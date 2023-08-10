Совет звезды: как поддерживает молодость 48-летняя Шарлиз Терон

Всемирную славу голливудской звезде Шарлиз Терон принесла криминальная драма "Монстр", где актриса исполнила главную роль. Примечательно, что ради этой роли звезде пришлось пожертвовать своей красотой – она набрала 15 килограммов, проредила волосы и удалила брови.

Впрочем, усилия окупились – роль серийной убийцы принесла Терон "Оскар" и уже на церемонии награждения звезда выглядела безупречно.

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Сейчас Шарлиз 48 лет, но ее внешность по-прежнему вызывает восхищение. Подробнее о бьюти-секретах звезды – в материале "Рамблера".

Дробное питание

Ради ролей Терон приходилось не единожды экспериментировать с весом. Но каждый раз по окончании съемок актриса очень быстро возвращалась в форму. Не в последнюю очередь благодаря дробному питанию. Звезда питается 5-6 раз в день небольшими порциями. Такая система позволяет Шарлиз всегда чувствовать себя сытой и, как следствие, избавляет от желания перекусить вредной едой.

В рационе актрисы преобладают овощи и правильные белки, а вот углеводы сведены к минимуму. От красного мяса, белого хлеба и молочных продуктов звезда отказалась много лет назад.

Тренировки на свежем воздухе

До 19 лет Терон занималась балетом, но из-за травмы ей пришлось отказаться от этого спорта. Однако в течение жизни звезда открыла для себя множество альтернатив. Сейчас Шарлиз живет в Калифорнии и регулярно тренируется на свежем воздухе. Ее фавориты: бег, пилатес и велоспорт. Актриса активно тренируется как минимум несколько раз в неделю.

Когда времени на спорт не хватает, Терон отдает предпочтение активным прогулкам с детьми и собаками.

Естественный макияж

Даже в 1990-х, когда на пике моды был яркий макияж с блестками, Шарлиз оставалась верна себе и выбирала естественный мейкап с акцентом на глаза. По мнению Терон, сияющая кожа, аккуратные брови и пастельные оттенки в макияже освежают лицо в разы лучше, чем кричащий мейкап. В повседневной жизни звезда использует только карандаш для бровей, тушь и щипцы для завивки ресниц.

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