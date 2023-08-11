Процесс развода звездной пары Анджелины Джоли и Брэда Питта длился долгие годы, однако теперь, когда се вопросы между бывшими супругами улажены, он завершен окончательно. Об этом сообщает издание Intouchweekly.

Джоли подала на развод еще в 2019 году, обвиняя Питта в физическом и моральном насилии. Однако процесс занял долгие годы по той причине, что экс-супруги долгое время не могли разобраться с опекой над детьми и правами на винодельню Сhateau Miraval во Франции. Для актера этот бизнес значит много, а вот Джоли желала продать свою долю в любимом деле мужа.

Теперь, когда судебные тяжбы измучили обе стороны, а Джоли потратила целое состояние на эти процессы, наконец, были достигнуты необходимые договоренности. Питт снова станет полноправным владельцем винодельни и поместья на ее территории, выплатив 250 млн долларов.

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