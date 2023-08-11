"Бесконечно врывались чужие люди": Дакоте испортили венчание

Популярная певица Рита Дакота в соцсетях призналась, что празднования венчания с супругом Федором Белогаем прошло вовсе не так, как им хотелось бы.

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Дакота рассказала о том, что этот вечер они планировали провести в Грузии в узком кругу с душевными разговорами и семейным уютом, однако к ним то и дело подходили неизвестные люди, чтобы поздравить с этим событием. Каждый из них выпивал и непременно говорил длинный тост, что злило и расстраивало молодоженов.

«Я ощущала злость, что так вышло, и грусть, и попытки не замечать, и попытки сгладить острые углы и тоже «подружиться», видя, что другие члены семьи вроде как рады такому общению(...) А еще злость на себя. Оказалось, что, сколько бы я не училась, до сих пор так и не умею выстраивать личные границы», — написала Рита в соцсетях.

По словам певицы, многие из непрошеных гостей были уже довольно нетрезвые, когда говорили тосты, при этом всех их пара видела впервые в жизни.

Напомним, что официально Дакота и Белогай заключили брак еще в мае этого года в одном из столичных МФЦ, приехав туда на самокатах и в спортивных костюмах.