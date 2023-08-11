Звезды, которые скрывали свою беременность
Не все знаменитости сразу же рассказывают о своей беременности. Некоторые скрывают ее до самых родов и держат в секрете не только от журналистов и фанатов, но даже от близких.
Подробнее о звездных матерях, которые долго молчали о появлении ребенка, — в материале "Рамблера".
Кайли Дженнер
До самых родов модель Кайли Дженнер отрицала, что беременна. А после рождения своей дочери Сторми она извинилась перед фанатами за то, что так долго держала их в неведении.
"Понимаю, что вы со мной во всех путешествиях и приключениях, но моя беременность стала единственным исключением, которое я не выставила напоказ. Я хотела обойтись минимальным стрессом, потому что дети все чувствуют от матери", — написала Кайли в своих социальных сетях.
Сейчас Кайли часто делится фотографиями дочери в социальных сетях и устраивает с ней совместные фотосессии.
Рианна
На выступлении Super Bowl — 2023 Рианна неожиданно появилась на сцене с сильно округлившимся животом. Именно тогда фанаты узнали, что спустя почти год после рождения первенца певица ожидает уже второго ребенка. Позже выяснило, что новость о пополнении знаменитость скрывала далеко не только от своих поклонников. О будущем ребенке не знал никто из команды Рианны. Даже ее собственный отец был все это время не в курсе.
Ева Мендес
Вместе с супругом Райаном Гослингом актриса мастерски скрывала вторую беременность от папарацци и фанатов. Общественность увидела округлившийся живот Евы лишь за две недели до рождения дочери. До этого актриса удачно прикрывала его при помощи объемных вещей и сумок. Все дело в том, что знаменитая пара очень тщательно охраняет частную жизнь от постороннего вмешательства.