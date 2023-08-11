Звезды, которые скрывали свою беременность

Не все знаменитости сразу же рассказывают о своей беременности. Некоторые скрывают ее до самых родов и держат в секрете не только от журналистов и фанатов, но даже от близких.

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Подробнее о звездных матерях, которые долго молчали о появлении ребенка, — в материале "Рамблера".

Кайли Дженнер

Globallookpress

До самых родов модель Кайли Дженнер отрицала, что беременна. А после рождения своей дочери Сторми она извинилась перед фанатами за то, что так долго держала их в неведении.

"Понимаю, что вы со мной во всех путешествиях и приключениях, но моя беременность стала единственным исключением, которое я не выставила напоказ. Я хотела обойтись минимальным стрессом, потому что дети все чувствуют от матери", — написала Кайли в своих социальных сетях.

Сейчас Кайли часто делится фотографиями дочери в социальных сетях и устраивает с ней совместные фотосессии.

Рианна

Legion-Media

На выступлении Super Bowl — 2023 Рианна неожиданно появилась на сцене с сильно округлившимся животом. Именно тогда фанаты узнали, что спустя почти год после рождения первенца певица ожидает уже второго ребенка. Позже выяснило, что новость о пополнении знаменитость скрывала далеко не только от своих поклонников. О будущем ребенке не знал никто из команды Рианны. Даже ее собственный отец был все это время не в курсе.

Ева Мендес

Legion-Media