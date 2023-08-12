"Да мы самые святые!": Шаляпин — о лицемерии в шоу-бизнесе

Прохор Шаляпин признался, что добиться больших успехов ему мешает нежелание быть лицемерным, как все остальные в шоу-бизнесе. Об этом певец рассказал в выпуске шоу "PROжизнь".

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По словам Шаляпина, он пробился в индустрию исключительно за счет своего природного таланта и напористости. Однако певец признался, что мог бы стать более успешным, если бы не избегал лицемерия. Шаляпин утверждает, что сейчас на сцене нет ни одной звезды его возраста, которой бы когда-то не помогли попасть в шоу-бизнес.

"Кто стал никем, тот спал не с тем... И главные изгои шоу-бизнеса — я, Джигурда и Волочкова. Мы, мол, самые порочные. Да мы самые святые!", — высказался певец в шоу.

Прохор Шаляпин также отметил, что балерина Анастасия Волочкова по сравнению с другими знаменитостями из "себя никого не строит".

"Я же вижу какие неискренние, злые, ведьмы на эстраде, или мужики-артисты, которые ненавидят всех", — подчеркнул Прохор Шаляпин.

По мнению певца, звезды начинают ненавидеть друг друга, потому что "стареют и хотят быть молодыми".