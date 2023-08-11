Популярная певица Анна Седокова стала гостьей подкаста «НеДудь» и сделала несколько откровенных признаний.

В частности звезда рассказала, каким тяжелым стал для нее период, когда она ушла из "ВИА Гры".

В тот момент Анна была беременна, она ждала ребенка от Валентина Белькевича, который, по словам певицы, пил и изменял ей. Трудности длились несколько лет.

«Я же тогда не особенно верила в себя как в сочинителя песен, не знала людей, всех сторонилась. Были долгие годы выживания. Благодаря этому, наверное, я сегодня здесь, и ты берешь у меня интервью», — вспоминала Анна Седокова.

Сейчас у Анны трое детей от разных мужей, а замужем она за четвертым. От футболиста киевского "Динамо" Валентина Белькевича у Анны родилась дочь Алина, в браке с бизнесменом Максимом Чернявским появилась дочь Моника, которая после развода осталась с папой, и от бизнесмена Артема Комарова родился сын Гектор. С латвийским баскетболистом Янисом Тиммой общих детей пока нет.