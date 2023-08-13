"У меня вот такая мурашка пробежала": Агутин — о первой встрече с Варум

"У меня вот такая мурашка пробежала": Леонид Агутин вспомнил, как влюбился в Анжелику Варум
Артисты Леонид Агутин и Анжелика Варум начали свои отношения в 1997 году, а поженились спустя три года. Однако Агутин признался, что влюбился в будущую жену намного раньше — еще в 1989 году. Об этом певец рассказал в интервью Надежде Стрелец.
По словам Леонида Агутина, он впервые увидел Анжелику Варум на сцене во время ее выступления в Лужниках. Тогда он еще не знал, как звали певицу, исполнявшую композицию "Полуночный ковбой".
"Она была такая маленькая, что ее не было видно, и такая тоненькая Дюймовочка там стояла. У меня вот такая мурашка пробежала по всему телу. Она на меня такое впечатление произвела. Прямо в сердце… оттуда, издали, такое вот… Что-то в этой красоте было культурное, не как у всех. Такая интим-музыка", — вспоминал певец в интервью.
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Несмотря на споры и трудности, знаменитой паре удалось сохранить близкие отношения даже спустя много лет брака.
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