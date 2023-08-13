"У меня вот такая мурашка пробежала": Агутин — о первой встрече с Варум

"Она была такая маленькая, что ее не было видно, и такая тоненькая Дюймовочка там стояла. У меня вот такая мурашка пробежала по всему телу. Она на меня такое впечатление произвела. Прямо в сердце… оттуда, издали, такое вот… Что-то в этой красоте было культурное, не как у всех. Такая интим-музыка", — вспоминал певец в интервью.