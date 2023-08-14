Совет звезды: как ухаживает за собой 49-летняя Пенелопа Крус, которая не приемлет пластику
49-летняя Пенелопа Крус одна из самых ярких актрис своего поколения. Звезда отличается не только актерским талантом и впечатляющими ролями, но и безупречной внешностью.
При этом актриса не раз признавалась в том, что не приемлет пластические процедуры и намерена "стареть красиво". Неудивительно, ведь в арсенале Крус есть множество бьюти-приемов, которые позволяют ей великолепно выглядеть даже в зрелом возрасте.
Подробнее о секретах красоты Пенелопы – в материале "Рамблера".
Бикрам-йога
Своей стройной фигуре во много Крус обязана "горячей йоге". В отличие от классической йоги, данная практика выполняется при температуре 40 градусов по Цельсию и высокой влажности. По словам Крус, "горячая йога" полностью преобразила ее тело. Звезда предпочитает заниматься по 1,5 часа. Пенелопа подчеркивает: после того, как она ввела бикрам-йогу в свою рутину, она стала в разы энергичнее.
Вредным привычкам – нет
Однажды Крус ненадолго решила отказаться от вредных привычек, и очень скоро актриса заметила, как изменилось качество ее кожи. После этого звезда приняла решение навсегда отказаться от спиртного и табака, что поспособствовало не только физическому здоровью Крус, но и завидным внешним данным.
Здоровое питание
Пенелопа не раз отмечала, что не придерживается какой-то конкретной диеты, однако старается снабжать свой рацион исключительно полезными продуктами. На завтрак Крус обычно ест яйца, домашние хлопья, фрукты или тосты. Кроме того, в холодильнике актрисы всегда можно найти мясо, рыбу, овощи и безлактозное молоко. Коровье молоко и сладости звезда старается избегать.
Массаж сухой щеткой
Вместо скрабирования кожи Пенелопа предпочитает массаж тела сухой щеткой. Такой массаж хорошо отшелушивает кожу и при этом воздействует на нее мягче, чем классические скрабы. Вдобавок к этому, данная процедура выводит токсины за счет усиления кровообращения, улучшает самочувствие и заставляет чувствовать себя бодрее.
Благодарность
Вечера Крус старается посвящать релаксации и благодарности. Обычно конец дня звезда проводит с книгой в руках, а перед сном старается расслабиться и вспомнить все, за что она благодарна прошедшему дню. Это настраивает актрису на позитивный лад и способствует безмятежному сну.