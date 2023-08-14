Совет звезды: как ухаживает за собой 49-летняя Пенелопа Крус

49-летняя Пенелопа Крус одна из самых ярких актрис своего поколения. Звезда отличается не только актерским талантом и впечатляющими ролями, но и безупречной внешностью.

При этом актриса не раз признавалась в том, что не приемлет пластические процедуры и намерена "стареть красиво". Неудивительно, ведь в арсенале Крус есть множество бьюти-приемов, которые позволяют ей великолепно выглядеть даже в зрелом возрасте.

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Подробнее о секретах красоты Пенелопы – в материале "Рамблера".

Бикрам-йога

Своей стройной фигуре во много Крус обязана "горячей йоге". В отличие от классической йоги, данная практика выполняется при температуре 40 градусов по Цельсию и высокой влажности. По словам Крус, "горячая йога" полностью преобразила ее тело. Звезда предпочитает заниматься по 1,5 часа. Пенелопа подчеркивает: после того, как она ввела бикрам-йогу в свою рутину, она стала в разы энергичнее.

Вредным привычкам – нет

Однажды Крус ненадолго решила отказаться от вредных привычек, и очень скоро актриса заметила, как изменилось качество ее кожи. После этого звезда приняла решение навсегда отказаться от спиртного и табака, что поспособствовало не только физическому здоровью Крус, но и завидным внешним данным.

Здоровое питание

Пенелопа не раз отмечала, что не придерживается какой-то конкретной диеты, однако старается снабжать свой рацион исключительно полезными продуктами. На завтрак Крус обычно ест яйца, домашние хлопья, фрукты или тосты. Кроме того, в холодильнике актрисы всегда можно найти мясо, рыбу, овощи и безлактозное молоко. Коровье молоко и сладости звезда старается избегать.

Массаж сухой щеткой

Вместо скрабирования кожи Пенелопа предпочитает массаж тела сухой щеткой. Такой массаж хорошо отшелушивает кожу и при этом воздействует на нее мягче, чем классические скрабы. Вдобавок к этому, данная процедура выводит токсины за счет усиления кровообращения, улучшает самочувствие и заставляет чувствовать себя бодрее.

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