Ирена Понарошку выходит замуж во второй раз
Телеведущая и блогер Ирена Понарошку выходит замуж во второй раз. Об этом она сообщила в своих социальных сетях.
Звезда опубликовала фотографию с кольцом на безымянном пальце правой руки. С ним она стоит в красном платье на фоне гор.
Соцсети
Избранником телеведущей стал блоге Руслан Годизов. Пара встречается с осени 2021 года. В марте 2023 года появились слухи о том, что они тайно расписались.
Ирена Понарошку была замужем за Александром Листом, более известным как DJ List. Пара рассталась в 2020 году. У супругов остались двое детей.
Ранее сообщалось, что телеведущая Ирена Понарошку впервые появилась на публике с новым избранником.
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