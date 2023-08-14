Телеведущая и блогер Ирена Понарошку выходит замуж во второй раз. Об этом она сообщила в своих социальных сетях.

Звезда опубликовала фотографию с кольцом на безымянном пальце правой руки. С ним она стоит в красном платье на фоне гор.

Соцсети

Избранником телеведущей стал блоге Руслан Годизов. Пара встречается с осени 2021 года. В марте 2023 года появились слухи о том, что они тайно расписались.

Ирена Понарошку была замужем за Александром Листом, более известным как DJ List. Пара рассталась в 2020 году. У супругов остались двое детей.