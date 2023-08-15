Актриса Эшли Олсен стала мамой в 37 лет
Впервые в своей жизни 37-летняя американская актриса Эшли Олсен стала мамой. Об этом сообщает издание TMZ.
Актриса родила сына несколько месяцев назад от художника Луиса Эйзнера. Согласно зарубежным источникам, роды прошли в Нью-Йорке. Известно, что малышу было даровано имя Отто.
Стоит отметить, что в декабре 2022 года одна из сестер Олсен вышла замуж за сына бизнесмена Эрика Эйзнера и ювелирного дизайнера Лизы Эйзнер. Пара всегда предпочитала сохранять свою личную жизнь в тайне и не выносить ее на публику.
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