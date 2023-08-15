Совет звезды: как Гвинет Пэлтроу в 50 лет удается выглядеть на 30

В свои 50 лет оскароносная актриса Гвинет Пэлтроу может похвастаться не только успешной карьерой, но и завидной внешностью.

Даже на шестом десятке артистке удается выглядеть сногсшибательно – и лицом, и телом. Разумеется, как и у любой звезды, у Пэлтроу есть свои бьюти-хитрости, которые помогают ей выглядеть на 15-20 лет моложе своего возраста.

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Правильное питание

В рационе звезды преобладают овощи, фрукты, мясо и рыба, а вот от легких углеводов актриса зачастую отказывается. Как правило, Пэлтроу отдает предпочтение блюдам с минимальной степенью обработки. На завтрак артистка выпивает фруктовый или овощной смузи, на обед ест белки и овощи (например, курицу и брокколи), а ужин – это непременно белки и клетчатка.

Однако время от времени, когда Гвинет хочется побаловать себя лакомством или фастфудом, она себе не отказывает.

"Моя философия еды такова: ничто не должно быть исключено. В конце концов, жизнь нам дана один раз, надо проживать ее с удовольствием!", – признавалась звезда.

Вода

Каждый день Гвинет выпивает по 2-3 литра качественной воды. Это способствует обмену веществ и препятствует обезвоживанию организма. Если же у актрисы была интенсивная тренировка и ей необходимо восстановить водно-солевой баланс, она добавляет в воду немного гималайской соли. Этот лайфхак не только спасает организм от дегидратации, но также помогает увлажнить кожу.

Тренировки

Пэлтроу не мыслит жизнь без спорта, поэтому тренируется звезда в среднем 2-3 часа в день. Гвинет отводит час на силовые нагрузки и еще один час на аэробные. Кроме того, актриса работает со звездным тренером Трейси Андерсон, которая вот уже 10 лет составляет для артистки индивидуальную танцевальную кардиопрограмму.

Водные процедуры