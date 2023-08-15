Совет звезды: как Гвинет Пэлтроу в 50 лет удается выглядеть на 30
В свои 50 лет оскароносная актриса Гвинет Пэлтроу может похвастаться не только успешной карьерой, но и завидной внешностью.
Даже на шестом десятке артистке удается выглядеть сногсшибательно – и лицом, и телом. Разумеется, как и у любой звезды, у Пэлтроу есть свои бьюти-хитрости, которые помогают ей выглядеть на 15-20 лет моложе своего возраста.
Подробнее о секретах красоты американки – в материале "Рамблера".
Правильное питание
В рационе звезды преобладают овощи, фрукты, мясо и рыба, а вот от легких углеводов актриса зачастую отказывается. Как правило, Пэлтроу отдает предпочтение блюдам с минимальной степенью обработки. На завтрак артистка выпивает фруктовый или овощной смузи, на обед ест белки и овощи (например, курицу и брокколи), а ужин – это непременно белки и клетчатка.
Однако время от времени, когда Гвинет хочется побаловать себя лакомством или фастфудом, она себе не отказывает.
"Моя философия еды такова: ничто не должно быть исключено. В конце концов, жизнь нам дана один раз, надо проживать ее с удовольствием!", – признавалась звезда.
Вода
Каждый день Гвинет выпивает по 2-3 литра качественной воды. Это способствует обмену веществ и препятствует обезвоживанию организма. Если же у актрисы была интенсивная тренировка и ей необходимо восстановить водно-солевой баланс, она добавляет в воду немного гималайской соли. Этот лайфхак не только спасает организм от дегидратации, но также помогает увлажнить кожу.
Тренировки
Пэлтроу не мыслит жизнь без спорта, поэтому тренируется звезда в среднем 2-3 часа в день. Гвинет отводит час на силовые нагрузки и еще один час на аэробные. Кроме того, актриса работает со звездным тренером Трейси Андерсон, которая вот уже 10 лет составляет для артистки индивидуальную танцевальную кардиопрограмму.
Водные процедуры
Правильные водные процедуры творят с организмом чудеса – Гвинет знает об этом не понаслышке. После тренировок она принимает контрастный душ, чтобы сделать кожу более упругой и укрепить иммунитет. В избавлении от отеков лица Пэлтроу помогают умывания ледяной водой. Кроме того, 2-3 раза в неделю звезда старается посещать сауну, чтобы избавлять организм от токсинов.