Вдова Градского отреагировала на заявление в полицию от сына композитора

Новое событие в ситуации с наследством Александра Градского вышло на свет благодаря его сыну, Даниилу Градскому. Он обратился в полицию по поводу последней жены своего отца, модели Марины Коташенко, сообщает MK.RU.

По данным издания «МК», Даниил Градский подал заявление в ОМВД по Тверскому району 11 августа. Он утверждает, что после того, как его отец заболел в конце ноября 2021 года и был доставлен с инсультом в «Склиф», Марина Коташенко, его 38-летняя вдова, возможно, вывезла из квартиры на Козицком переулке значительную сумму денег. Эти деньги предположительно должны были быть разделены между наследниками. Полиция в настоящее время проводит проверку данного инцидента.

Представителям издания удалось связаться с Мариной Коташенко, которая была удивлена информацией о заявлении Даниила Градского. По ее словам, ни о каком заявлении она не слышала.