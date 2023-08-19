Совет звезды: как удается не стареть 48-летней Анджелине Джоли
В июне одна из самых известных голливудских актрис Анджелина Джоли отметила 48-летие.
Актриса не единожды входила в список самых привлекательных и сексуальных женщин мира. И неслучайно: даже на пороге шестого десятка звезде удается выглядеть сногсшибательно.
Подробнее о том, как Джоли поддерживает молодость, читайте в материале "Рамблера".
Минимум косметики
По словам Джоли, ее косметичка не может похвастаться внушительными размерами. Из года в год звезда стабильно пользуется лишь несколькими средствами: красной помадой, черной подводкой и тушью. Возможно, именно любовь к натуральности позволяет Джоли сохранять свежий вид лица: известно, что косметика часто пересушивает кожу и лишает ее естественного микробного барьера. Чем реже вы пользуетесь декоративными средствами, тем больше шансов сохранить молодость кожи надолго.
Уходовые средства
Долгие годы Джоли посещает лишь одного косметолога, которому доверяет. Кроме того, звезда отдает предпочтение уходовым средствам, которые идеально подходят ее коже. В частности, Анджелина регулярно использует кислоты. Одно из средств-фаворитов знаменитости – патчи с гликогелевой кислотой, которые отшелушивают кожу и очищают поры.
За своими губами Джоли также активно ухаживает. Звезда использует мягкий скраб для губ, а затем наносит увлажняющий бальзам с витамином E.
"Нет" загару
В то время как многие девушки прикладывают уйму усилий, чтобы добиться шоколадного загара, Джоли, напротив, делает все, чтобы его избежать. В любое время года актриса наносит SPF-средства на лицо и тело, а в солнечные дни непременно носит шляпы, если проводит много времени на улице.
Питание
Артистка придерживается правил в питании, которые помогают ей поддерживать фигуру и здоровье. Звезда следует принципам дробного питания – ест шесть раз в день маленькими порциями. Для нее важно, чтобы один прием пищи не превышал 400 калорий, а в рационе непременно присутствовали фрукты, овощи, рис и рыба. Анджелина предпочитает плотно завтракать и ужинать чем-то легким.
Вдобавок к этому звезда привыкла добавлять в блюда имбирь и чеснок – эти продукты, по словам актрисы, положительно влияют на тонус кожи.