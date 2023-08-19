Совет звезды: как удается не стареть 48-летней Анджелине Джоли

В июне одна из самых известных голливудских актрис Анджелина Джоли отметила 48-летие.

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Актриса не единожды входила в список самых привлекательных и сексуальных женщин мира. И неслучайно: даже на пороге шестого десятка звезде удается выглядеть сногсшибательно.

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Подробнее о том, как Джоли поддерживает молодость, читайте в материале "Рамблера".

Минимум косметики

По словам Джоли, ее косметичка не может похвастаться внушительными размерами. Из года в год звезда стабильно пользуется лишь несколькими средствами: красной помадой, черной подводкой и тушью. Возможно, именно любовь к натуральности позволяет Джоли сохранять свежий вид лица: известно, что косметика часто пересушивает кожу и лишает ее естественного микробного барьера. Чем реже вы пользуетесь декоративными средствами, тем больше шансов сохранить молодость кожи надолго.

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Уходовые средства

Долгие годы Джоли посещает лишь одного косметолога, которому доверяет. Кроме того, звезда отдает предпочтение уходовым средствам, которые идеально подходят ее коже. В частности, Анджелина регулярно использует кислоты. Одно из средств-фаворитов знаменитости – патчи с гликогелевой кислотой, которые отшелушивают кожу и очищают поры.

За своими губами Джоли также активно ухаживает. Звезда использует мягкий скраб для губ, а затем наносит увлажняющий бальзам с витамином E.

"Нет" загару

В то время как многие девушки прикладывают уйму усилий, чтобы добиться шоколадного загара, Джоли, напротив, делает все, чтобы его избежать. В любое время года актриса наносит SPF-средства на лицо и тело, а в солнечные дни непременно носит шляпы, если проводит много времени на улице.

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Питание

Артистка придерживается правил в питании, которые помогают ей поддерживать фигуру и здоровье. Звезда следует принципам дробного питания – ест шесть раз в день маленькими порциями. Для нее важно, чтобы один прием пищи не превышал 400 калорий, а в рационе непременно присутствовали фрукты, овощи, рис и рыба. Анджелина предпочитает плотно завтракать и ужинать чем-то легким.