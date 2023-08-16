Бывшая Андрея Урганта высказалась о его новой девушке

Романова рассказала, что, несмотря на новые отношения, Ургант продолжает общаться с их общим сыном Федором. Он регулярно приезжает к нему и делает подарки. Однако свой день рождения сын Урганта в этом году отметит уже не в его доме, так как отец занимается своей личной жизнью.