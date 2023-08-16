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Бывшая Андрея Урганта высказалась о его новой девушке

Экс-возлюбленная Андрея Урганта Елена Романова высказалась о его новой возлюбленной. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

Бывшая Андрея Урганта высказалась о его новой девушке
© РИА Новости

Романова рассказала, что, несмотря на новые отношения, Ургант продолжает общаться с их общим сыном Федором. Он регулярно приезжает к нему и делает подарки. Однако свой день рождения сын Урганта в этом году отметит уже не в его доме, так как отец занимается своей личной жизнью.

"Мы с Еленой в хороших отношениях. Она ко всему относится с пониманием", — сказала Романова про новую возлюбленную Андрея Урганта.

Кроме того, бывшая девушка Урганта рассказала, что общается с его новой возлюбленной по работе. Она отметила, что Елене 45 лет и они давно живут вместе с Андреем:

"Она давно знает Андрея. И буквально окутала его теплом и заботой"

Ранее сообщалось, что экс-жена Урганта раскрыла детали его нового романа.

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