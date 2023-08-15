Экс-жена Урганта раскрыла детали его нового романа

Информатором о личных аспектах жизни Андрея Урганта стала 37-летняя Елена Романова. Подробностями она поделилась с Teleprogramma.pro.

По словам Романовой, Гражданские супруги, долгие 10 лет поддерживавшие отношения, окончательно расстались в 2021 году, и у них не было общих детей. В настоящее время Елена Романова заботится о своем четырехлетнем сыне, которого она также крестила в свое время, его крестным отцом стал сам Андрей Ургант.

Согласно Романовой, Андрей Ургант не остался один в настоящее время. Он завязал новые отношения с Еленой, которая значительно моложе его. Эта новая Елена также является его избранницей. Они не скрывают свои отношения, но предпочитают жить в Петербурге, где не так много общественных мероприятий. В Москву Андрей Ургант приезжает, как правило, только по работе.

Стоит отметить, что разница в возрасте между Еленой Романовой и Андреем Ургантом составляет 30 лет. Ургант упоминал о том, что у него не сложились отношения с его взрослым сыном Иваном. В то же время мать Андрея, Нина Ургант, дружелюбно отнеслась к молодой жене своего наследника.