Совет звезды: как поддерживает себя в форме 54-летняя Светлана Бондарчук

54-летняя телеведущая и бизнесвумен Светлана Бондарчук прямое доказательство того, что безупречно выглядеть можно даже в середине шестого десятка.

Звезда трепетно относится к своей внешности, и это заметно невооруженным глазом. Бондарчук может похвастаться не только ухоженным лицом, но и стройной фигурой.

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Впрочем, как и у большинства знаменитостей, в арсенале Светланы есть несколько секретов, которые позволяют ей ежедневно выглядеть на все 100. Подробнее о том, как Бондарчук поддерживает себя в форме – в материале "Рамблера".

Лицо

В интервью Бондарчук не раз говорила о том, что регулярно делает скульптурирующий массаж лица, а также раз в неделю посещает косметолога. Звезда не отрицает, что прибегала к уколам ботокса для избавления от морщин. Однако пластических операций у Бондарчук нет. При этом Светлана отмечает, что относится к ним спокойно.

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Тело

Интенсивным нагрузкам в спортзале Бондарчук предпочитает йогу и пилатес. Пилатесом Светлана нередко занимается вместе со своим мужем – дизайнером Сергеем Харченко.

При этом если накануне Бондарчук посетила внушительное застолье, на следующий день бизнесвумен скорее всего отправится на TRX-тренировку, где предусмотрены силовые упражнения на все группы мышц, которые выполняются со специальными петлями. TRX-тренировки не только способствуют красивому рельефу тела, но также повышают выносливость, гибкость и подходят для людей разных весовых категорий.

Питание

В ежедневном рационе Бондарчук всегда присутствуют свежие фрукты, овощи, мяса и рыба. Эти продукты составляют основу рациона звезды. Светлана равнодушна к сладостям, но пасту, бокал вина и даже фастфуд время от времени она может себе позволить. Бондарчук признается, что не сидит на жестких диетах и ни в чем себя не ограничивает – Светлана питается интуитивно и старается прислушиваться к своему организму.

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