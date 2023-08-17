Из-за чего больше всего комплексовала Мэрилин Монро

Американская актриса и певица Мэрилин Монро по праву считается главным секс-символом эпохи 1950-х. О соблазнительной блондинке мечтали все мужчины, а женщины завидовали ей и грезили о том, чтобы хоть немного походить на Мэрилин.

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Однако сама звезда не была в восторге от своей внешности. Монро отличалась отнюдь не самой высокой самооценкой и регулярно находила в себе все новые изъяны.

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Подробнее о вещах, из-за которых больше всего комплексовала легендарная актриса – в материале "Рамблера".

Запястья

Фигуру Мэрилин в середине XX века большинство людей считали эталонной. Но, несмотря на это, Монро удавалось и в ней находить недостатки. В частности, звезда считала, что у нее слишком широкие запястья. Вот почему на многих кадрах Мэрилин поворачивает запястья или скручивает их – звезде хотелось, чтобы хотя бы на фотографиях эта часть тела выглядела изящней.

Уши

Зачастую Мэрилин отдавала предпочтение прическам, которые прикрывали ее уши. И неспроста: артистка ненавидела свои уши, ей казалось, что они по-настоящему огромные, поэтому она всегда старалась скрыть их при помощи правильной укладки.

Подбородок

Если верить одной легенде, на заре карьеры во время кастинга один из режиссеров назвал Монро "чудом без подбородка". Мужчина намекал на то, что линия подбородка актрисы была чрезмерно мягкой и гладкой.

Эти слова прочно обосновались в сознании Мэрилин. Вот почему, как только у нее появилась возможность, она легла под нож хирурга, чтобы исправить подбородок. В 1950 году Монро прошла через операцию по увеличению подбородка при помощи бычьего хряща. Однако со временем хрящ начал растворяться, поэтому в фильме 1962 года "Что-то должно случиться" мимика артистки куда более активная.

Улыбка

В 1945 году 19-летняя Мэрилин впервые получила модельную работу. И уже тогда она столкнулась с критикой в свой адрес. На съемочной площадке девушке сказали, что она улыбается неправильно: якобы улыбка звезды была чрезмерно широкой, из-за чего носогубные складки становились заметнее, а нос длиннее.