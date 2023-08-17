Роза Сябитова объяснила страх молодых заводить семью

Телеведущая Роза Сябитова поделилась своим мнением насчет того, почему современные молодые люди не хотят заводить семью и злятся, когда с ними говорят о традиционных ценностях. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

По словам ведущей программы "Давай поженимся!", печальный опыт родителей обернулся для большинства детей психологической травмой, поэтому теперь они избегают повтора их сценария.

"Девушки, выросшие без отца, не верят мужчинам, а мальчики, глядя на своего отца, которого не уважает собственная жена, считая его недоумком, боятся женится. И в итоге их неокрепшая психика пытается оградить себя от проблем", - считает Роза Сябитова.

По ее мнению, заставлять молодых заводить семью бессмысленно, так как им не нужны разговоры о том, "как надо". Телеведущая призвала родителей отказаться от "давления" моралью и начать с детьми "человеческий диалог".